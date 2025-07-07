35 kişiye mezar olmuştu: Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davası sanığı Ertan Danacı hakkında, tahliye edilmesine savcılıkça bulunulan itirazın ardından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4'er aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi.

TAHLİYESİNE SAVCIDAN İTİRAZ

Ezgi Apartmanı davasında tek tutuklu sanık olan Ertan Danacı hakkında, avukatlarının başvurusu üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Haziran'da yurt dışı çıkış yasağı ve hafta bir gün karakola imza atma şartıyla tahliye kararı verdi.

Ancak 24 Haziran'da cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma riski bulunduğunu ve kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, Danacı'nın tahliye kararına itiraz etti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, itirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ertan Danacı hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.