35 liranın altında alım fiyatı kabul edilemez

Pamuk hasadı yaklaştıkça pamuk üreticisinin alım fiyatı endişeleri de ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana’da yaklaşan hasat öncesi iktidara çağrı yaptı. Pamuk hasadına sayılı günler kaldığına işaret eden Bulut, "Çiftçinin üretim maliyeti yaklaşık 27 lira. Pamuk alım fiyatı en az 30 lira açıklanmalı, destekleme primi 5 liraya yükseltilmeli ki çiftçi para kazansın. 35 liranın altı çiftçiye zulümdür, 35 liranın altı çiftçiyi üretimden koparmaktır" ifadelerini kullandı.

Adana’da bir dönem 3,5 milyon dönüm olan pamuğun ekim alanının 150 bin dönüme kadar gerilediğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Dünyanın en bereketli topraklarının bulunduğu Çukurova’da 2022 yılında 302 bin dekarlık bir alandan 144 bin ton pamuk elde edilirken bu yıl rakamlar yarı yarıya düştü. Yüksek girdi maliyetleri altında ekip biçmeye çalışan çiftçi, önünü göremediği için tarımdan kopuyor. Adana’da bu yıl yaklaşık 147 bin dekarlık alana pamuk ekildi. Beklenen rekolte ise havanın aşırı sıcak olması nedeniyle 70 bin ton. Pamuk hasadına sayılı günler kaldı. Çiftçinin üretim maliyeti yaklaşık 27 lira. Pamuk alım fiyatı en az 30 lira açıklanmalı; destekleme primi 5 liraya yükseltilmeli ki çiftçi para kazansın. 35 liranın altı çiftçiye zulümdür, 35 liranın altı çiftçiyi üretimden koparmaktır."