35 saat Atlas Okyanusu'nda mahsur kalan genç kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde balık tutmak içim Atlantik Okyanusu'na açılan Charles Gregory, 35 saat okyanusta mahsur kaldı. ABD Sahil Güvenliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan genç, suyun içinde dondurucu soğuğa maruz kaldığını söyledi.

Atlantik Okyanusu'na balık tutmak için teknesiyle açılan ve dalgaların tekneyi batırmasının ardından okyanusta mahsur kalan Charles Gregory, 35 saat sonra kurtarıldı.

Suyun içinde dondurucu soğuğa maruz kaldığını söyleyen 25 yaşındaki gencin babası, oğlunun yaşadıklarını CNN'e anlattı. Baba Raymond, oğlunun hayatta kalma mücadelesi sırasında köpekbalıklarıyla karşılaştığını ve denizanası sokmalarına maruz kaldığını söyledi.

ABD Sahil Güvenliği, Charles'ın cumartesi sabahı bir hava ekibi tarafından kıyıdan yaklaşık 12 mil açıkta tespit edilmesinin ardından Atlantik Okyanusu'nda arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler tarafından kurtarıldığını açıkladı.