35 yıl sonra yeniden buluştular

Sertaç ÇELİK

İBB Kültür'ün düzenlemiş olduğu 4. Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali kapsamında 'Umuda Yolculuk' filminin Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen gösteriminde başrol oyuncuları 35 yıl sonra bir araya geldi. Duygu dolu anlar yaşanan gösterimde film seyirciden de büyük ilgi gördü.

Başrollerini usta oyuncu Necmettin Çobanoğlu (Haydar), Nur Sürer (Meryem) ve Emin Sivas’ın (Mehmet Ali) paylaştığı film, Türkiye’nin yoksul bir köyünden İsviçre’ye doğru yola çıkan bir ailenin hikâyesi üzerinden milyonlarca insanın ortak yarasına dokunuyor.

1990 yılında çekilen ve adını hafızalara kazıyan 'Umuda Yolculuk', yalnızca bir göç hikâyesi değil; hayal ile gerçek, umut ile çaresizlik arasında gidip gelen insan ruhunun çırılçıplak bir portresi. Yönetmenliğini İsviçreli sinemacı Xavier Koller’in yaptığı bu çarpıcı film, 1991 yılında İsviçre adına En İyi Yabancı Film Oscar'ını kazanarak sinema tarihine unutulmaz bir iz bıraktı.

İlk 20 dakikası Maraş’ta çekilen Umuda Yolculuk, Alevi kültüründeki belki de o güne kadar sadece belgesellerde görülebilen kurban ve cem sahnesi ile başlar.

Ailenin Maraş’tan İstanbul’a kadar otobüsle, oradan da bir konteynır içerisinde Napoli’ye kadar gemiyle ve Napoli’den Milano’ya kadar İsviçreli bir tır şoförüyle devam eden yalnız yolculuğunun anlatıldığı bölümler, tam bir yol filmi tadındadır. Yolculukları Milano Tren İstasyonu’nda, kaçak yollarla sınır geçenlere yardım eden bir şebekeyle karşılaşmalarının ardından, her biri farklı gerekçelerle ülkesinden ayrılan ve İsviçre’ye kaçak girmeye çalışan diğer Türk ailelerle birlikte zorlu bir serüvene dönüşür.

'Umuda Yolculuk', sadece bir göçmen filmi değil; bir direnişin, bir bekleyişin ve en çok da bir vazgeçmeyişin hikâyesi. Çünkü bazen insanı yaşatan tek şey, daha iyi bir yarın ihtimalidir. Bugün hâlâ sınır kapılarında, tren raylarında, botlarda, kamyon kasalarında umut arayan insanlar var. Aradan geçen onca yıla rağmen film, güncelliğini hiç yitirmedi. Belki de bu yüzden bu hikâye, sadece Haydar’ın değil; bizim, sizin, hepimizin hikâyesi olma özelliğini taşıyor...

35 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Filmi seyircilerle birlikte izleyen Nur Sürer, Necmettin Çobanoğlu ve Emin Sivas sonrasında Aslı Ertürk’ün filmle ilgili sorularını yanıtladı.

Ertürk, 'Umuda Yolculuk'un yönetmeni Xavier Koller’in gösterime özel olarak yolladığı mesajını paylaştı; “Türk oyuncu kadrosuna duyduğum sonsuz minnetten dolayı filmin gösterilmesine çok sevindim. Onların yetenekleri ve adanmışlıkları filmimizin başarısında önemli bir rol oynamıştı. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum.”

GERÇEKTEN BÜYÜK TRAJEDİ

Filmde oynadığında henüz 10 yaşında olan Emin Sivas soruları yanıtladı ilk olarak.

Sivas, 1992 yılında VHS kaset olarak İsviçre’den gönderilen filmi hala sakladığını belirterek, yaşadıklarını gözyaşlarını gizlemeden anlattı: “Ben bu filmi seyrederken her seferinde çok ağlıyorum. Maraş'ta filmin çekimlerinin başladığı köyde aileyle beraberdik. Ben o zaman çok küçüktüm 10 yaşındayım. Nur ablayla, Necmettin abi olaya çok daha hâkimdi. Çekimler sırasında bir kadın sürekli bana sarılıp ağlıyor, ben de rahatız oluyordum. Zaten ortaokula yeni başlayacağım köy ortamı, kardeşler, farklı bir ortam. Filmde gördüğünüz o kardeşler annenin gerçek çocukları. Gerçek anne de beni görünce sarılıp ağlıyor. Diyorum bu kadın niye sarılıp ağlıyor. Kaçıyorum kadından. Şimdi 47 yaşındayım. Annenin yaşadığı trajediyi, o babanın yaşadığı çaresizliği görüp ben aslında o aileye ağlıyorum filmi seyrettiğimde. O da beni çok üzüyor. O yüzden dedim ki şimdi o final gelince ben ağlayacağım. Sahneye gözlerim yaşlı çıkacağım. Son sahneleri yere bakarak seyrettim ağlamamak için. Gerçekten büyük trajedi. Bu film Türkiye'de hiç önemsenmedi. Oscar aldı bu film. Yan karakterleri gördünüz. Yaman Okay, Yaman Tarcan, Yaşar Güner. Çok iyi bir kadroydu. Biz bu filmi 3 ayda İsviçre'de -35 derecede çektik. Ben gerçekten donuyordum. Uzun süre hiç bir filmde oynamak istemedim. Çünkü 10 yaşındaydım henüz.”

'UMUDA YOLCULUK' ÖNEMLİ BİR MİRAS

'Umuda Yolculuk'un başrol oyuncularından Necmettin Çobanoğlu konuşmasına Beyoğlu Sineması’nı kültür hayatımıza kazandıran İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek başladı.

Çobanoğlu filmi birçok kere izlediğini, Nur Sürer ile filmin İsviçre’deki prömiyerine gittiklerini, oğluyla filmi ilk kez birlikte izledikleri için de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Çobanoğlu 'Umuda Yolculuk'un bir şey söylediğini, bir soru sorduğunu vurgulayarak, “Göçün insanlık tarihinde ne kadar tahribat yarattığına dikkat çekiyor,” dedi.

Bektaşi kültürüyle büyüyen birisi olarak 4. Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali içerisinde rol aldığı bir filmle yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştı; “Bu projede o kadar çok emeğim var ki. Kültürümüzle ilgili yapay bir şey olmasın diye yönetmen bana ‘Ben sizin kültürünüzü bilmiyorum. Eğer herhangi bir şey olursa ikaz edin,’ dedi. Ama sağ olsun bize inandı. Sonuçta dünyaya önemli bir miras kaldı. Onun için çok mutluyum. Ama ülkem adına üzgünüm. Bizim ülkede kimse ortak olmadı filme. ‘Ya Necmettin Çobanoğlu kim?’ dediler. Gerçekten, şaka değil. Ama sonra 10 hafta kapalı gişe oynayınca, film ödül aldıktan sonra keşke olsaydık dediler. Onat (Kutlar) abi rahmetli çok şey yaptı. Ortak olun bu çok iyi proje dedi. Böyle de bir süreç yaşadık...”

OYUNCU EKİBİ ÇOK İYİYDİ

'Umuda Yolculuk'u en son geçen günlerde Nürnberg’e gittiğinde, şimdilerde İtalya’da yaşayan yönetmen Xavier Koller ile birlikte seyreden Nur Sürer duygularını paylaştı: “Son sahneyi çekerken sete genç bir polis gelmişti. Çocuğu bulan polis. Çok hüzünlüydü. Biz Maraş'a gittiğimizde baba hâlen cezaevindeydi, çocuğunun ölümüne sebebiyet vermekten. Şimdi 35 sene önceden bahsediyoruz. Gençlik de var. O valizlerle dağa tırman, -30 derecede... Tünel inanılmaz soğuktu. Hâlen donan bu çocuğun hikâyesi var orada. Çok etkilenmişlerdi. Feride Çicekoğlu senaryo danışmadıydı. Oyuncu ekibi çok iyiydi.”

İBB KÜLTÜR’ün gerçekleştirdiği 4. Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali kapsamında Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimde 35 yıl aradan sonra bir araya gelen Nur Sürer, Necmettin Çobanoğlu ve Emin Sivas’ın heyecanları, mutlulukları da dikkat çekiciydi.

Uzun uzun hasret gideren üçlü, sevenlerinin de fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.