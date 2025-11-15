350 kişi yeni yıla işsiz başlayacak

Melisa AY

Uzun yıllardır demir madenciliği yapılan Sivas’ın Divriği ilçesinde maden sahaları kapanırken maden işçileri işsiz bırakılıyor. Divriği’de Erdemir’e bağlı taşeron Çiftay Madencilik, üst işverenin madende faaliyeti durdurma kararı ile 350 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İşçilere yıl başına kadar süre veren şirket, tazminatları ödeyeceğini açıklasa da madenciler için başka geçim kaynağı bulunmuyor. Şirket ilk olarak Ekim ayında 18 işçiyi işten çıkarmış, demokratik kitle örgütlerinin tepkileri ile karşılaşmıştı. Buna rağmen faaliyetleri sonlandırma kararından vazgeçmeyen şirket yeraltı madencilerinin iş akdine son verileceğini açıkladı.

EMEKLİLER YERALTINDAÇALIŞIYORDU

Emekli aylığı yetmediği için yeraltında çalışmaya devam eden bir işçi, "Burası mahrumiyet bölgesi, ne yaparız bilmiyoruz" dedi. Yılbaşından itibaren işsiz kalacaklarını anlatan yeraltı maden işçisi, "Ermaden burada faaliyetleri durdurma kararı alınca bizim çalıştığımız taşeron Çiftay da yıl başından sonra işe devam etmeyeceğimizi söyledi. Yeraltında çalışan 350 kişi işten çıkarıldık" dedi.

SENDİKA DA BAŞKA İŞ DE YOK

Açık sahada faaliyetin sürdüğünü anlatan işçi, "Burada açık saha maden işçileri ile 800 kadar kişi çalışıyordu. Şimdi biz 350’miz işsiz kaldık. ‘Demir çok ucuz, yeraltı maliyeti çok yüksek’ denilerek işten çıkarıldık. Erdemir zarar ediyormuş" dedi.

Madende sendikal örgütlenme olmadığının altını çizen işçi, daha önce de Koç Holding’e bağlı Demir Export işletmesinin üretimi durdurarak 250 işçinin işine son verdiğini hatırlattı. Bölgede madenler, şirketler tarafından tek geçim kaynağı haline getirildi. İşçi, "Burada sendika da yok bizim örgütlülük durumumuz da yok. Burası Divriği, mahrumiyet bölgesi. İş yok, tarlası hayvancılığı olmayana geçim yok. Divriği’nde maden önemli geçim kapısı. Biz de kara kara düşünüyoruz. ‘Belki burayı geri açar sizi işe geri alırız’ diyorlar ama ne zaman olacağı belli değil. Aylarca nasıl geçiniriz, bizi geri alırlar mı belli değil. Kimi arkadaş hayvancılık yapacak, kiminin tarlası var. Ben emekliyim, maaşım zaten en düşük olduğu için madende çalışıyordum. Yetmiyordu. 350 kişinin ayrı ayrı derdi var. Para yok, geçim yok, borçlar krediler dağ gibi. Tekrar açılırsa tekrar işe gireriz diye şimdiden kara kara düşünüyoruz" diye konuştu.

ÖZELLEŞTİRİLEN TAŞERONUN TAŞERONU

Özelleştirme planları 1997’de başlayan ve 2006’da bağlı olduğu Ereğli Demir Çelik’in (Erdemir) OYAK’a özelleştirilmesinin ardından 2008’de Divriği işletmesinin sahibi olan Ermaden; 17 yıl sonra ilk kez işletmeyi durdurmuş oldu. OYAK’ın taşeronu Ermaden’in alt taşeronu olan Çiftay Madencilik, işçilere tazminatların ödeneceğini duyurdu.