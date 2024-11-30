Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

350 Yıllık tarihi konak alev alev yandı

Karabük’ün evleri ile ünlü Safranbolu ilçesine bağlı Yörük Köyünde 350 yıllık 3 katlı tarihi konak çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 15:06
  • Giriş: 30.11.2024 15:06
  • Güncelleme: 30.11.2024 15:09
Kaynak: İHA
350 Yıllık tarihi konak alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun minyatürü niteliğindeki Yörük köyü’nde henüz nedeni belirlenemeyn bir şekilde 3 katlı 350 yıllık tarihi konakta yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyüdüğü tarihi konaktaki yangına olay yerine sevk eidlen çok sayıda itfaiye ile müdahale yapılıyor.

Alevlerin diğer konaklara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, Yörük köyü geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) “İyileştirme Programı”na dahil edilmişti.

BirGün'e Abone Ol