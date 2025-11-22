36. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’ndeki kapanış ve ödül töreniyle son buldu. Festivalin büyük ödülü olan İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”na verildi. En İyi Yönetmen Ödülü ise “Buradayım, İyiyim” filmiyle Emine Emel Balcı’nın oldu. Belgesel dalında “Kardeş Türküler ile 30 Yıl”, kısa film kategorisinde ise Toprak Işık’ın “Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)” filmi ödüle layık görüldü. Ankara’nın yerel belleğine katkı sunan VEKAM Ödülü ise Erhun Altun’un “Bir Tutkunun Hikâyesi” belgeseline gitti.

Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol, kapanış konuşmasında Türkiye sinemasının 111. yılını kutladığı bu dönemde festivalin Körfez Savaşı ve pandemi yılları dışında kesintisiz sürdüğünü hatırlattı. Demirkol, destekçilere ve gönüllülere teşekkür ederken festival bayrağını genç sinemacılara devretmek istediğini vurguladı: “İncimle yıllarca gururla taşıdığımız festival bayrağını artık sizlere devretmek istiyorum. Ankara için.”

YILIN FİLMİ “TAVŞAN İMPARATORLUĞU”

Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlığındaki ana jüri, 12 kategoride ödülleri belirledi. En İyi Film seçilen “Tavşan İmparatorluğu”, jürinin ifadesiyle “yoksulluk, sömürü ve kuşaktan kuşağa taşınan şiddetin karanlık alegorisini cesur bir sinema diliyle kurduğu” gerekçesiyle öne çıktı.

En iyi yönetmen: Emine Emel Balcı

Balcı, “Buradayım, İyiyim” ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, Şeyhmus Altun’un “Aldığımız Nefes” filmine verildi. Senaryo ödülü de “Tavşan İmparatorluğu”yla Seyfettin Tokmak’a gitti.

Oyunculuk dallarında Sevda Baş (“Atlet”) En İyi Kadın Oyuncu, Hakan Karsak (“Aldığımız Nefes”) En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Yardımcı oyuncu ödülleri Çağdaş Ekin Şişman’a (“En Güzel Cenaze Şarkıları”) ve Bedir Bedir’e (“Perde”) verildi.

Teknik kategorilerde “Atlet” üç ödülle öne çıktı: kurgu (Semih Gülen & Arda Çiltepe), özgün müzik (Eylül Deniz Keleş) ve görüntü yönetimi (Ayşe Alacakaptan). En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ise “Aldığımız Nefes”ten Sevi Sevgi’ye gitti.

FİLM-YÖN ÖDÜLÜ İKİ YÖNETMENE

Film Yönetmenleri Derneği jürisi, ödülü Emine Emel Balcı (“Buradayım, İyiyim”) ve Seyfettin Tokmak (“Tavşan İmparatorluğu”) arasında paylaştırdı.

SİYAD: EN GÜZEL CENAZE ŞARKILARI

SİYAD jürisi, Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları” filmini “gündelik hayatın akışını zarafetle perdeye yansıtan, genç ve taze bir yaşam duygusu taşıyan” yapısı nedeniyle En İyi Film seçti.

EN İYİ BELGESEL: KARDEŞ TÜRKÜLER İLE 30 YIL

Ulusal Belgesel Yarışması’nda birincilik “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseline verildi. Jüri, filmin kolektif üretim ve dayanışma kültürünü sinemaya taşıma becerisinin altını çizdi.

YILIN KISA FİLMİ: YAŞARIM BENCE (MÜZİSYEN OLAN DEĞİL)

Ulusal Kısa Film Yarışması’nın kazananı Toprak Işık’ın filmi oldu. Mansiyon ödülü ise Saim Güveloğlu’nun “İnziva” filmine sunuldu.

VEKAM ÖDÜLÜ: BİR TUTKUNUN HİKÂYESİ

Ankara’nın spor ve eğitim belleğine gönderme yapan VEKAM Ödülü, Erhun Altun’un “Bir Tutkunun Hikâyesi” belgeseline verildi. Jüri, filmin küçük bir okul takımının dünya şampiyonluğuna uzanan hikâyesini tanıklıklarla aktarmasını özellikle vurguladı.

KAZANANLARIN LİSTESİ

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI



İnci Demirkol En İyi Film Ödülü (250.000 TL): Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü (100.000 TL): Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun)

En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim)

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sevda Baş (Atlet)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hakan Karsak (Aldığımız Nefes)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Çağdaş Ekin Şişman (En Güzel Cenaze Şarkıları)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bedir Bedir (Perde)

En İyi Kurgu Ödülü: Semih Gülen, Arda Çiltepe (Atlet)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Eylül Deniz Keleş (Atlet)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ayşe Alacakaptan (Atlet)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Sevi Sevgi (Aldığımız Nefes)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim), Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

SİYAD En İyi Film Ödülü: En Güzel Cenaze Şarkıları (Ziya Demirel)



ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI



En İyi Belgesel Film Ödülü (75.000 TL): Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)



ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI



En İyi Kısa Film Ödülü (35.000 TL): Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) (Toprak Işık)

Mansiyon Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)



ANKARA FİLMLERİ YARIŞMASI

VEKAM Ankara Filmleri Ödülü (50.000 TL): Bir Tutkunun Hikâyesi (Erhun Altun)