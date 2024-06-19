36 bin ağacı kesecekler

Ege’nin akciğerleri ormanlık alanlar, RES projesi ile yeni bir kıyımla karşı karşıya. Çevre Bakanlığı, Muğla’da yapılması planlanan 84 RES türbini için 36 bin 214 ağaç kesilmesine izin verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi projeye olumsuz görüş bildirdi.

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Alman rüzgâr enerjisi şirketinin Muğla’nın dağlarına inşa etmek istediği dört rüzgâr enerji santralinin (RES) ikisinin onayladığı, ikisinin de onay aşamasına geldiği belirtildi. Milas, Köyceğiz, Ula ve Bodrum ilçelerinde dikilmesi planlanan 84 RES türbini için 36 bin 214 ağaç kesilmesine izin verildiği kaydedildi.

Artı Gerçek'in haberine göre; Bakanlık, Almanya merkezli enerji şirketi EN 2 Rüzgâr Enerjisi Yatırım Şirketi’ne ait Artuna RES ve Gaia RES projeleri için “ÇED olumlu” kararı verirken, Falp RES ve Artuna II RES projeleri için de “nihai karar" verdiğini duyurdu. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında yer alan bilgilere göre, rüzgar enerji santralları Muğla’nın Milas, Köyceğiz, Ula ve Bodrum ilçelerine dikilecek. Dikilmesi planlanan 84 türbinin tamamı ise Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanında yer alıyor. Projelerin tamamı hayata geçerse, en az 36 bin 214 ağaç kesilecek. Projelerin yapılacağı alanlar önemli doğa alanları içerisinde bulunuyor, çeşitli endemik bitkileri barındırıyor.

CİDDİ ZARAR VERİR

ÇED dosyasında görüşü alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi proje için olumsuz görüş bildirdi. Görüş yazısında proje alanının orman alanı sınırları içinde yer aldığı, ağaçlar ve zengin bitki örtüsünün yanı sıra endemik türleri de içeren ekosisteme ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Projenin, iklim değişikliği ile mücadelede yutak görevi gören orman alanları başta olmak üzere, bölgedeki doğal yapı ve bitki örtüsü üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı belirtildi. Proje alanının biyoçeşitlilik açısından önde gelen, yaban hayatı ve koruma altındaki kuş türleri başta olmak üzere birçok tür için önemli yaşam alanı sağlayan Bafa Gölü Tabiat Parkı’na yaklaşık 5.66 kilometre mesafede yer aldığına dikkat çekildi.