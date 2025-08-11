36 milyonluk katliam ihalesi

İlayda SORKU

Tüm tepkilere ve yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, 'nesli tehlike altında türler' kategorisinde yer alan yaban keçileri için av ihaleleri açılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 13-28 Ağustos tarihleri arasında 14 ilde milyonluk av ihaleleri düzenleyecek. Listede çoğunluğu sadece Anadolu coğrafyasında yaşayan yaban keçisi, kızıl geyik ve çengelboynuzlu dağ keçisi gibi hayvanlar yer aldı.

Mersin, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Adıyaman, Tokat, Maraş, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Bingöl ve Erzurum’da gerçekleşecek ihaleler için belirlenen toplam muhammen bedel 36 milyon 540 bin liraya ulaştı.

Gerçekleştirilen ihalelerle birlikte 96 yaban keçisi, 21 kızıl geyik, 5 çengelboynuzlu dağ keçisi ve 1 yaban koyunu parası karşılığında avlattırılacak. 22 Ağustos’ta gerçekleşecek ihalelerle; Kütahya’da 200 bin lira muhammen bedel karşılığında 1 kızıl geyik ve Eskişehir’de 2 milyon 840 bin lira muhammen bedel karşılığında 14 kızıl geyik ile 1 milyon 800 bin lira muhammen bedel karşılığında 1 yaban koyunu avlanacak.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, 22 Ağustos’ta yapılacak ihaleye ilişkin açıklamasında, “Bu toprakların binlerce yıldır özgürce yaşayan canlıları, kâğıt üzerinde mal gibi listelenip parası olanın silahına hedef yapılıyor. Yaban hayatı ‘korumakla’ görevli kurumlar, aslında sermayeye ve avcılarına hizmet eden ölüm tüccarlarına dönüşmüş durumda. Bu ihaleler, doğayı bir ‘kaynak’, canlıları ise ‘gelir kalemi’ olarak gören sermaye düzeninin en çıplak halidir. Ormanlarımız, dağlarımız, bozkırlarımız şirketlere; yaban hayvanlarımızın yaşamı acımasız patronlara satılıyor” dedi.

“Yaban hayat satılık değildir” diyen yaşam savunucuları, DKMP’ye ihaleleri iptal etme çağrısı yaptı. Açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Paranın hükmü, doğanın yasalarından büyük değildir. Canlılar, doğanın ortak varlıklarıdır ve hiçbir devlet kurumu onları satışa çıkarma hakkına sahip değildir. İhaleyi iptal edin, yaban hayatı serbest bırakın. Kanlı ihaleler yerine gerçek koruma politikaları, yaşam alanlarının restorasyonu ve yaban hayatı için özgürlük istiyoruz. Yaşamak, her canlının hakkıdır. Yaşasın yaban hayat, kahrolsun doğa talanı!”