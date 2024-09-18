36 takımın ‘Devler Ligi’ heyecanı başlıyor

Haber Merkezi

UEFA’nın düzenlediği Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 70’inci sezon heyecanı başlıyor.

Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya’dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa’dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya’dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre’den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.

Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8’e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24’üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24’ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. Son 16 turuna yükselme mücadelesi 11-12 ve 18-19 Şubat tarihlerinde, son 16 turu maçları ise 4-5 ve 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak. Ligde 8-9 ve 15-16 Nisan’da çeyrek final, 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde yarı final maçları yapılacak, final ise 31 Mayıs’ta Münih’te oynanacak.