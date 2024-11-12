36 yatak kapasiteli ünite kapatıldı: Eskişehir'de de 'Yenidoğan Çetesi' mi var?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 36 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinin 10 yataklı birimi kapatıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç’a açıklamalarda bulunan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Eskişehir’de de bir Yenidoğan Çetesi mi var?” diye sordu.

Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Ülkemizde sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerini oranı yüzde 44, özel sektörde yeni doğan yoğun bakım yatak kapasitesi oranı yüzde 56 iken; yüksek tıbbi teknolojik donanıma sahip olan birimin neden kapatıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğur, “Bebeklerimizin canları yine tehlikeye atılmaktadır. Eskişehir’de de bir Yenidoğan Çetesi mi var?” diye konuştu.

Osmangazi Üniversitesi’nde yenidoğan yataklarının kapatılması, bölgedeki bebeklerin özel hastanelere mecbur bırakılarak kamu sağlığı yerine ticari çıkarların mı gözetildiği sorusunu akıllara getirdiğinin altını çizen Uğur, ortada kamu zararı oluştuğunu söyledi.

Uğur, "Halk sağlığı üzerinden ticaret yapılamaz. Sağlık hizmetleri, ticarethane mantığı ile yürütülemez” dedi.

Uğur, “Sağlık hakkı, tüm yurttaşların eşit ve nitelikli bir biçimde erişebilmesi gereken temel bir insan hakkıdır. Bizler, ulusal-kamucu-halkçı bir sağlık sistemini savunarak, özel sağlık sektörünün rant ve kâr amacıyla kamusal sağlık hizmetlerinin yerini almasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

UĞUR: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hastanenin Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman’ın bu kararı nasıl verdiğini soran Uğur, şunları söyledi: