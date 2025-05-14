36 yıldır cezaevindeki Menendez Kardeşler'in cezaları düşürüldü, şartlı tahliye yolu açıldı

ABD'de ebeveynlerini öldüren ve dava sürecinde bütün dünyanın gündemine giren Menendez Kardeşler için tahliye yolu açıldı.

36 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Erik ve Lyle Menendez’in hapis cezaları indirildi. Şartlı tahliye için ilk duruşma haziran ayında yapılacak.

20 Ağustos 1989’da Beverly Hills’teki evlerinde anne babalarını pompalı tüfekle öldüren Menendez Kardeşler, iki kez yargılanmışlardı. İlk yargılamanın ardından Menendezlerin aileleri tarafından cinsel istismara uğradıklarına yönelik bulgular tartışılmış ve ikinci duruşmada bu bulgular göz önünde bulundurulmadan ceza verilmişti.

Cinayet zamanında 21 yaşında olan Lyle Menendez ve 18 yaşında olan Erik Menendez, müebbet hapis cezasına mahkum edilmişlerdi.

1990'larda görülen davada savcılar kardeşleri, ebeveynlerinin servetine erişmek için cinayetleri planlı bir şekilde işleyen zengin çocuklar olarak resmetti.

Ancak savunma avukatları, kardeşlerin yıllarca süren duygusal, fiziksel ve cinsel tacizin kurbanı olduklarını ve yalnızca meşru müdafaa amacıyla hareket ettiklerini savundu.

Kardeşlerin müebbet hapis cezasına çarptırılmalarıyla sonuçlanan dava, 20 Ağustos 1989'da görülmeye başlanmıştı.

Los Angeles Başsavcısı George Gascón, 24 Ekim 2024'te davayla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Başsavcı, Erik ve Lyle Menendez Kardeşlere verilen müebbet hapis cezasını yeniden değerlendirdi. Gascón, kardeşlerin evlerinde sürekli istismar gördüğünü açıklamıştı.

Hakimin savcılığın talebini kabul etmesi halinde, California eyalet yasaları ve kardeşlerin cinayet işlendiğindeki yaşları şartlı tahliye edilmelerini mümkün kıldı.

NETFLİX İLE TEKRAR GÜNDEME GİRDİ

Menendez Kardeşler davası, yaşananlar Netflix'te dizi olarak anlatılmasının ardından tekrar dünya gündemine gelmişti.

1996'da ebeveynleri José ve Mary Louise "Kitty" Menendez'i öldürmekten hüküm giyen kardeşler Lyle ve Erik'in davasını anlatan Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi ismiyle gösterime giren yapım birçok ülkede en çok izlenenler arasına girdi.