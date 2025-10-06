37 ilde 'siber suç' operasyonları: 209 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını, 209'unun tutuklandığını, 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Yakalanan diğer şüphelilerin işlemleri şlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 37 ilde 10 gündür siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonları duyurdu.

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili emniyet ekipleri koordinesinde, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlendi.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, ‘Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç’ temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı, 209’u tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.