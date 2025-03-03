37 kişilik koğuşta birlikte oturma cezası!

Haber Merkezi

Rize Kalkandere Cezaevi’nde 7 kişilik koğuşta 37 tutuklunun olduğunu belirten Mehmet Aydın, kendisiyle birlikte 6 kişi hakkında “bir arada oturdukları” gerekçesiyle 13 gün hücre cezasının verildiğini aktardı.

Tutukluların kaldığı iki koğuşun 20 Ocak 2024 tarihinde birleştirildiğini söyleyen Aydın, ailesi aracılığıyla yaşananları "İki koğuş cezaevinde yer kalmadığı gerekçesiyle birleştirildi. 37 kişi oturuyorduk, 12 Şubat'ta koğuş araması oldu. Birlikte oturduğumuz için 6 arkadaş hakkında disiplin soruşturması açıldı. Son olarak disiplin cezası verilen 3 kişinin cezası bir yılın altına inmiş. Disiplin cezası verildiği için ceza bir yıl daha uzuyor. Hücre cezası verilerek, infaz yakmakla tehdit ediyorlar" şeklinde aktardı.