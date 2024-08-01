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37 yaşındaki Luis Nani ülkesine transfer oldu

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Luis Nani, Portekiz'in Estrela Amadora takımıyla sözleşme imzaladı.

Spor
  • 01.08.2024 15:54
  • Giriş: 01.08.2024 15:54
  • Güncelleme: 01.08.2024 16:09
Kaynak: Spor Servisi
37 yaşındaki Luis Nani ülkesine transfer oldu

Türkiye'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya transfer oldu.

37 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezonu Adana Demirspor'da geçiren Nani, 34 resmi maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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