37 yaşındaki Luis Nani ülkesine transfer oldu
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Luis Nani, Portekiz'in Estrela Amadora takımıyla sözleşme imzaladı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya transfer oldu.
37 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geride kalan sezonu Adana Demirspor'da geçiren Nani, 34 resmi maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.