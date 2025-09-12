38 ilde IŞİD operasyonu: 161 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 38 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 161 IŞİD mensubunun yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alınanların IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü ve finansal destek sağladıklarının belirlendiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı, operasyonların İzmir, Ankara, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Urfa, Van, Bursa, Antalya, Konya’nın da aralarında bulunduğu 38 ilde yapıldığını aktardı.