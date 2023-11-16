38 yıl hapis cezası ile aranan zanlıyakalandı

İzmir’in Menemen ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 38 yıl 4 ay 23 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Asarlık İncirpınar Mahallesi’nde, şüphe üzerine B.K. adlı bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başlarken, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda B.K.’nin, çeşit suçlardan kesinleşmiş 38 yıl 4 ay 23 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.