39 ESP’li daha adliyeye sevk edildi
ESP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 96 kişiden 47'si dün tutuklanmıştı. Bugün de işlemleri tamamlanan 39 kişi daha adliyeye sevk edildi. 7 kişi hakkında adli kontrol talebi istenirken 32 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 96 ESP'liden 47'si dün tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 ESP'li ise bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da bulunuyor.
Etkin Haber Ajansı'nın aktardığına göre 39 kişi, ifadeleri alınmadan mevcut dosyayla hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin isimleri şu şekilde:
- Ayşe Yılmaz
- Aytaç Sarıkaya
- Aziz Benli
- Azze Deniz Aşkar
- Beycan Taşkıran
- Can Tekin
- Dilan Ergül
- Ali Çiftçi
- Hüseyin Acer
- Yağmur Ata
- Tugay Köse
- Tuğba Kahraman
- Tuğçe Ceylan
- Yalçın Demir
- Yusuf Çıtırık
- Sema Uçar
- Songül Akbay
- Müslüm Koyun
- Ezgi Gürbüz
- Erdoğan Gürbüz
- Rıza Çimen
- Fatma Çelik
- Fatma Saygılı
- Kenan Hesas
- Mehmet Ali Tosun
- Osman Kara
- Özgür Aras
- Süleyman Horoz
Gökhan Sofuoğlu, Engin Sarı, Merve Nur İşleyici, Ali Doğan, Emin Orhan, Züleyha Müldür ve Sedat Şenoğlu hakkında ise adli kontrol talep edildi.
47 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
22 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 Şubat'ta gözaltına alınan 96 ESP'liden 55'i tutuklama talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti. Partinin eş genel başkanı Murat Çepni dahil 47 kişi tutuklanırken 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.