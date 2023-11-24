39 milyon TL’lik eğitim kıyağı

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP’li belediyelerden de kaynak aktarılan ancak gelirlerinin yüzde 90’ını AKP’li belediyelere aktardığı için hakkında suç duyurusunda bulunulan Türkiye Belediyeler Birliği’ne ait Sayıştay Denetim Raporu, beş sene sonra ilk kez yayınlandı. AKP'li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başında bulunduğu Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen ve 39 milyon TL’lik kaynak aktarılan eğitim proje ve destek faaliyetlerinin, tüm üye belediyeleri ve üye belediyelerin çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanarak yürütülmediğini kaydeden Sayıştay, raporunda şunları vurguladı:

“Birçok üye belediye ile ortak proje adı altında çalışmalar yapılmıştır. Genç dostu şehirler, hayvan dostu şehirler, çocuk dostu şehirler, sokak hayvanları için hayvan barınağı yapılması, sıfır atık gibi konularda faaliyetler düzenlemiş, bu çerçevede ödül, araç yardımı, mali katkı projeleri kapsamında bazı belediyelere destek sağlanmıştır. Bu şekilde, üyelerle Birlik arasında düzenlenen işbirliği anlaşması kapsamında 137 Belediyeye toplam 39 milyon 973 bin TL ödeme yapılmıştır. Bunun yerine tüm üyelerin faydalanabileceği projeler geliştirmek ve hedeflere ulaşılmasını daha da kolaylaştırmış olacaktır.”