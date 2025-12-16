3I/ATLAS için geri sayım: Dünya'ya en yakın geçişini yapacak

Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü Dünya'ya en yakın konumundan geçecek.

Kuyruklu yıldızın büyüklüğü yaklaşık 440 metre ila 5,6 kilometre arasında.

3I/ATLAS'ın Dünya’nın 269 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

Bu mesafe, Dünya ve Güneş arasındaki uzaklığın iki katı.

Dünya için güvenli olan bu mesafe araştırmacılar açısında ise büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Gök bilimciler, 3I/ATLAS'ı bu yakın geçiş sırasında gözlemleyerek, Güneş tarafından ısıtılan buzlu çekirdeğinden salınan toz ve gazları inceleme şansını yakalayacak.

Araştırmacılar bu gözlemle diğer yıldızların etrafındaki kuyruklu yıldızların ve gezegen materyallerinin nasıl oluştuğuna dair bilgiler edinilmesini bekleniyor.

DIŞ UZAYDAN GELDİĞİ TEYİT EDİLEN 3. YILDIZLARARASI CİSİM

Temmuz ayında NASA'nın desteklediği ATLAS teleskopları tarafından Şili'de keşfedilen 3I/ATLAS, şimdiye kadar gözlemlenen ve dış uzaydan geldiği teyit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliğini taşıyor.

Daha önce 2017'de 1I/'Oumuamua ve 2019'da 2I/Borisov Güneş Sistemi'nden geçmişti.

Yörüngesi, bu kuyruklu yıldızın sistemimizin dışından kaynaklandığını ve sonunda tekrar yıldızlararası uzaya döneceğini gösteriyor.

Bilim insanları, 3I/Atlas kuyruklu yıldızının Dünya’nın içinde yer aldığı yıldız sisteminden çok daha eski bir sistemden geldiğini tahmin ediyor.

Yörüngesinden çıkarken giderek sönen 3I/Atlas kuyruklu yıldızının 2026 yılının Mart ayında Jüpiter’e 53 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor.

NASA’nın Dünya Yakınındaki Nesneler Çalışmaları Merkezi (Center for Near Earth Object Studies) Direktörü Paul Chodas’a göre 3I/Atlas kuyruklu yıldızı, 2030’ların ortasına kadar yıldızlararası uzaya ulaşacak.

Son aylarda Hubble Uzay Teleskobu ve Jüpiter kaşifi JUICE dahil olmak üzere birçok uzay ajansı ve gözlemevi, dikkatini bu hızla ilerleyen yıldızlararası ziyaretçiye çevirdi.

Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) tarafından Gianluca Masi'nin sunumuyla 18 Aralık akşamı (Türkiye saatiyle 19 Aralık sabah erken saatler) ücretsiz bir canlı yayın düzenlenecek ve 3I/ATLAS'ın geçişi takip edilecek.