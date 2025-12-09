3I/ATLAS'ın yeni görüntüsü yakalandı: Verilerin tamamı 2026'da Dünya'ya ulaşacak

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Juice isimli uzay aracı, 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının fotoğrafını çekti.

Görüntü, 2 Kasım 2025’te çekildi.

Verilerin 2026 yılının Şubat ayında dünyaya ulaşması bekleniyor.

Buna rağmen bilim insanları söz konusu görüntülerin dörtte birini indirerek inceleme imkanı buldu.

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı

ESA'nın yayımladığı görüntüde kuyrukluyıldızı çevreleyen koma adı verilen parlayan gaz kütlesini yanı sıra iki kuyruk seçiliyor.

19 ARALIK’TA DÜNYAYA EN YAKIN MESAFEDE OLACAK

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu da 30 Kasım'da da gökcismini Dünya'dan 286 milyon kilometre uzaktayken görüntülemeyi başarmıştı.

Güneş Sistemi'nde ortaya çıkan kuyrukluyıldızlar genellikle komanın yanı sıra bu iki kuyruğa da sahip oluyor.

Bilim insanları şubat sonlarında daha fazla verinin gelmesiyle 3I/ATLAS hakkında daha net bilgiler edinmeyi umuyor.

Ayrıca Dünya'ya yaklaşan cisim, pek çok aracın yanı sıra James Webb Uzay Teleskobu tarafından da görüntülenecek.

3I/ATLAS'ın, 19 Aralık'ta 270 milyon kilometre uzaklığa gelerek Dünya'ya en yakın mesafesine ulaşması bekleniyor.