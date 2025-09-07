4+4+2 planı çocuk haklarını gasp edecek

HABER MERKEZİ

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitimi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Platform, Bakan Tekin’in “Eğitim süresinin kısalması için kamuoyu oluştu” iddiasına tepki gösterdi.

EŞİK açıklamasında, “2012-2013 öğretim yılında 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldı ancak 4+4+4 gibi kesintili bir sisteme dönüştürülerek çocukların eğitimden erken koparılmasının, özellikle kız çocuklarının evde, oğlan çocuklarının ise işyerinde sömürülmesinin yolu açıldı” dedi.

Platform, “Şimdi ise 4+4+2 gibi yeni bir revizyonla, tarikatların ve sermayenin vahşi kapitalizmi aratmayacak sömürü düzeni daha da sağlamlaştırılmak isteniyor” denildi.

Uygulamanın eğitim hakkını gasp ettiğinin altı çizilen açıklamada, okul terklerinin arttığı ve çocukların kayıt dışı, güvencesiz işlerde çalıştırılarak sömürülmeye devam ettiğini ifade edildi. “Bakanlığın asli görevi tüm çocuklara parasız, bilimsel ve laik eğitim sağlamakken, maalesef eğitimin dinselleştirilmesi ve çocuk emeğinin ucuz işgücü haline getirilmesi yönünde adımlar atılıyor” denilen açıklamada, eğitimde laiklik, karma eğitim ve çocuk haklarının korunması çağrısı yapılarak parasız, bilimsel ve laik kamusal eğitim sağlanması talep edildi.