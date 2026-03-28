4-4'lük derbi: Galatasaray kaçtı, Beşiktaş kovaladı

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 23. haftasında oynanan derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 4-4 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada Kome’nin golüyle öne geçti. Ancak oyunun kontrolünü kısa sürede eline alan Galatasaray GAİN, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu’nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 52. dakikada Manga’nın kendisinin ikinci golü ve 70. dakikada Marta’nın kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

Mücadelenin son bölümünde ise Beşiktaş geri dönüşe imza attı. Siyah-beyazlılar, 81. dakikada Yeliz Acar, 83. dakikada Esra Manya ve 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk’ün golleriyle skoru 4-4’e getirdi ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40’a yükseltirken, Galatasaray 58 puana ulaştı.