4. Ankara Onur Yürüyüşü 22 Haziran’da yapılacak

BirGün Kadın Kolektifi

4. Ankara Onur Yürüyüşü’’nün etkinlik takvimi belli oldu.

“Beşinci yılımızda yine, yeniden, birlikte! Onur Ayı’nda sokakta ve her yerde sesimizi yükseltiyoruz!” diyen Ankara Onur Yürüyüşü'nün etkinlikleri 15-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Komite, geçen yıl #BirAyDeğilHerAy temasıyla duyurduğu 3. Ankara Onur Yürüyüşü’nü tüm yasaklara rağmen 12 Haziran’da gerçekleştirmişti.

Etkinlikler, 15 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Açılış Partisi ile başlayacak ve şöyle devam edecek:

• 16 Haziran Pazar: Direnişte Lubunya Olmak

• 17 Haziran Pazartesi: Film Gösterimi

• 18 Haziran Salı: Yasayı Konuşuyoruz

• 19 Haziran Çarşamba: Pankart ve Gözo Atölyesi

• 20 Haziran Perşembe: Güçleniyoruz

• 21 Haziran Cuma: Drag Atölyesi ve Kapanış Partisi

• 22 Haziran Pazar: Onur yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından, etkinlikler 30 Haziran’daki kapanış buluşmasıyla sona erecek.

Tüm etkinliklere ve yürüyüşe katılım için kayıt formunun doldurulması gerekiyor.