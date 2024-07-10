4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ., yönetimindeki 32 AG 393 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir neden ötürü Y.Ü.’nün kullandığı 03 LU 400 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görerek duraksayan İ.T.’nin kullandığı 03 FE 055 plakalı kamyonete ise bu defa arkadan gelen S.S., yönetimindeki 20 AGJ 806 plakalı tır çarptı.

Kazada sürücülerden A.İ. ile Y.Ü., S.T., K.T., B.T. ve S.T., olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar sonrasında ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.