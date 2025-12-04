4 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

4 Aralık 2025 tarihli ve 33097 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün yayımlanan sayıda, binlerce hukukçu adayını ilgilendiren hakim ve savcı atamaları, yeni yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Özellikle HSK tarafından gerçekleştirilen adli ve idari yargı atamaları, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var? İşte 4 Aralık 2025 Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar…

4 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

33097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında atama kararları, yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve çeşitli ilanlar bulunuyor. Resmi Gazete’nin tüm bölümlerine ilişkin detaylar aşağıda yer alıyor.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARI YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık 2025 Resmi Gazete kararı ile toplam 1.351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Adli yargıda: 1.204 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı

1.204 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı İdari yargıda: 147 hakim adayı

Atamalar, 2 Aralık’ta yapılan ad çekme sonuçlarına göre belirlendi ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yürürlüğe girdi. Adaylara ilişkin isim listesi, Resmi Gazete üzerinden erişime açıldı.

4 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI (33097 SAYILI)

Yürütme ve İdare Bölümü

Atama Kararları

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımlandı.

Yönetmelikler

Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerden alınacak tazminata dair yönetmelik.

Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

Resmi Gazete’de bugün birçok siyasi parti mali denetimi kararını içeren Anayasa Mahkemesi kararları yayımlandı. İşte AYM’nin bugünkü karar listesi:

Tarih Esas No Karar No Konu 22/07/2025 E: 2021/16 K: 2025/46 Siyasi Parti Mali Denetimi 22/07/2025 E: 2021/25 K: 2025/47 Siyasi Parti Mali Denetimi 22/07/2025 E: 2021/45 K: 2025/48 Siyasi Parti Mali Denetimi 22/07/2025 E: 2021/66 K: 2025/49 Siyasi Parti Mali Denetimi 22/07/2025 E: 2022/78 K: 2025/50 Siyasi Parti Mali Denetimi 22/07/2025 E: 2022/52 K: 2025/51 Siyasi Parti Mali Denetimi 22/07/2025 E: 2023/31 K: 2025/52 Siyasi Parti Mali Denetimi 17/04/2025 2021/20360 - Bireysel Başvuru 15/05/2025 2021/142 - Bireysel Başvuru

İlan Bölümü

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetleri günlük değerleri

BUGÜNÜN KARARLARININ ÖZETİ

4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete, yoğun bir atama gündemiyle yayımlandı. HSK’nın 1.351 yeni hakim ve savcı adayını göreve başlatması hukuk camiası tarafından dikkatle takip edildi. Bunun yanında polis akademisi öğrencilerine yönelik tazminat düzenlemesi ve Gazi Üniversitesi’ne ilişkin yönetmeliğin kaldırılması da günün öne çıkan başlıkları oldu.

