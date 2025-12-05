4 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede Rekabet Kızışıyor!

4 Aralık 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu ve televizyon izleyicilerinin gün boyu merak ettiği “Bugün en çok izlenen dizi hangisi oldu?” sorusu netlik kazandı. Özellikle Halef: Köklerin Çağrısı reyting oranı ve 4 Aralık 2025 reyting sonuçları sosyal medyada yoğun şekilde aratılırken, sabah kuşağından ana haber bültenlerine kadar birçok yapımın performansı dikkat çekti.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Now TV’nin sezona damga vuran dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, son haftalarda olduğu gibi bu Perşembe de reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Bir puanı aşkın artışla 7,04 reyting seviyesine ulaşan yapım, “Perşembe gününün reyting lideri kim?” sorusunun da yanıtı oldu. Dizinin hem ana bölümü hem özet kısmı listede ilk altıda yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

MÜGE ANLI VE VELİAHT’TA YÜKSELİŞ

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, istikrarlı artışını sürdürerek 5,72 reyting ile günü ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, “Müge Anlı reytingleri 4 Aralık” aramalarında en çok merak edilen detaylardan biri oldu. Show TV’nin popüler yapımı Veliaht ise geçen hafta yaşadığı düşüşü telafi ederek 5,47 reyting ile üçüncü sıraya yükseldi ve Veliaht reyting sıralaması günün öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

MASTERCHEF VE HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye, her zamanki istikrarını koruyarak 3,89 reyting elde etti. İzleyiciler tarafından sıkça aratılan “MasterChef Türkiye reyting kaç oldu?” sorusunun yanıtı da böylece netlik kazandı. Günün en çok izlenen haber bülteni ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. 4,34 reyting ile beşinci sıraya yerleşen bülten, “Selçuk Tepeli Now Ana Haber reyting” aramalarında dikkat çekti. ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster ise 3,16 reyting ile Top 10’un son sırasında yer alarak “Kim Milyoner Olmak İster reyting sonucu” sorusuna karşılık verdi.

GÜNLÜK REYTİNGLERDE İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Halef: Köklerin Çağrısı 7,04 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,72 3 Veliaht 5,47 4 Esra Erol’da 4,94 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,34 6 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 4,18 7 MasterChef Türkiye 3,89 8 Show Ana Haber 3,20 9 ATV Ana Haber 3,18 10 Kim Milyoner Olmak İster 3,16

Veri Kaynağı: TİAK

Bugünün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

4 Aralık 2025 Perşembe gününün reyting lideri 7,04 oranıyla Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

MasterChef Türkiye kaç reyting aldı?

MasterChef Türkiye, 3,89 reyting ile günü yedinci sırada tamamladı.

Veliaht reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?

Veliaht, güçlü sıçramayla 5,47 reyting elde ederek günün üçüncü programı oldu.

SONUÇ

4 Aralık 2025 Perşembe reyting sonuçları, sezonun güçlü yapımlarının rekabetiyle hareketli geçti. Halef: Köklerin Çağrısı zirvede yer almayı sürdürürken, sabah ve yarışma programları da güçlü performanslar sergiledi. Özellikle “bugün en çok izlenen diziler” ve “reyting sonuçları” gibi popüler aramaların yanıtlarını bu liste ile kolayca öğrenebilir, günün televizyon gündemini ayrıntılarıyla takip edebilirsiniz.