4 ayda 6 bin 559 metal işçisi TİS hakkını kazandı

Bilge Su YILDIRIM

Kocaeli Çayırova’da 43 gündür grevde olan Kaynak Tekniği işçileri, önceki gün gece saatlerinde ilk toplu iş sözleşmelerini (TİS) imzalayarak zafer kazandılar.

31 Ocak’tan bu yana iş bırakarak fabrika önünde direnen Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin kararlı mücadelesi, böylece işverene fabrika tarihinin ilk TİS’ini imzalatmış oldu.

TİS ile birlikte fabrikada çalışan 300’e yakın metal işçisi, önemli kazanımlar elde etti. Öte yandan Kaynak Tekniği grevinin de zaferle sonuçlanmasıyla Birleşik Metal-İş, son dört ay içinde greve çıktığı ya da çıkma kararı aldığı 18 fabrikanın tamamında TİS imzalayarak zafer kazanmış oldu. Sendikanın BirGün için hazırladığı raporda Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında çıktıkları tüm grevlerin zaferle sonuçlanmasıyla birlikte 6559 metal işçisinin TİS kapsamına alındığı ortaya koyuldu.

‘BİRLİK OLMANIN ÖNEMİNİ ÖĞRENDİK’

Kaynak Tekniği fabrikasında çalışan bir metal işçisi kadın, süreci BirGün’e değerlendirdi. Dün direniş çadırında son kez iftar açtıklarını söyleyen kadın işçi, şu ifadeleri kullanarak devam etti: “Bizim için hem güzel hem de öğretici bir süreç oldu. Hiçbirimiz diğerini incitmedi, her daim dayanışma içindeydik. Mutluyuz, gururluyuz. Mücadele edip kazanmanın haklı gururu, kıvancı var içimizde. Hem ilk grevimiz hem de ilk zaferimiz, TİS’imiz oldu bu. Birlik olmanın, yan yana gelmenin önemini anladık, hakkımız olan için direnirsek kazanacağımızı öğrendik.”