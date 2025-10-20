4 aydır “bulunamayan” firari mahkûm ilçeyi kana buladı: Bu nasıl iş?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde firari cinayet hükümlüsü Mustafa Emlik’in gerçekleştirdiği silahlı saldırılar gündemdeki yerini koruyor.

29 Haziran’da cezaevinden firar eden ve yaklaşık 4 aydır “bulunamayan” Mustafa Emlik adlı şahıs, 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı.

19 Ekim’de yaşanan olayın sonunda kendisi de çatışmada öldürülen 36 yaşındaki Emlik, önce gece 23.00 sularında uzman çavuş Kemal Ekri’yi öldürüp otomobilini çaldı.

Ardından gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp’i de tabancayla boynundan yaraladı.

YOLDA GÖRDÜĞÜNE ATEŞ ETTİ

Emlik, Akçay Kavşağı’ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca da ateş etti.

Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki avukat Göktuğ Çalık'ı ateş edip öldürdü, Melih Nergis’i ise yaraladı.

Firari saldırgan daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya adlı kadını tabancayla yaraladı.

Yaşananlar sonrasında polis ekipleri Emlik ile Edremit ilçe merkezinde sıcak temasa girdi. Çatışmada polisler İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı.

Saldırgan Emlik ise 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladıktan sonra vurularak öldürüldü.

22 YIL CEZASI VARDI, 5 YILA DÜŞTÜ

Mustafa Emlik, sıradan bir saldırgan değil. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Emlik, cinayet suçundan 22 yıl 3 ay ceza almış bir suçluydu.

İnfaz indirimleri ise Emlik’in cezaevinde kaldığı süreyi 5 yıl 9 ay 18 güne indirdi.

Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hapis yatan Emlik, 27 Haziran’da Çanakkale Açık Cezaevi’ne nakli için bırakıldı. Ancak 48 saat içinde cezaevine teslim olması gereken cinayet hükümlüsü, teslim olmadı.

Emlik, 29 Haziran 2025’ten, yani yaklaşık 4 aydan bu yana “firari” olarak aranmasına rağmen bulunamadı. Emlik, sonunda kendisi ortaya çıkarak Balıkesir’de 2 kişiyi katledip 7 kişiyi de yaraladı.

Bu olay, Türkiye’de son dönemde sıklıkla tartışılan yargı uygulamalarını ve sokakların güvenliği konusunu yeniden sorgulanır hale getirdi.

Gözaltı ve tutuklamaların “sıradan” olaylara dönüştürüldüğü Türkiye’de, bir cinayet hükümlüsünün cezasının 5 yıl 9 aya indirilmesi, cezaevinden nakil olması için kendisinin teslim olmasının beklenmesi ve 4 aydır firari olarak aranmasına rağmen bulunamaması, akıllara “Kimler içeride kimler dışarıda?” gibi bir yığın soru getirdi.