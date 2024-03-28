4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı bulunan 2 bin 581 rakımlı Ardahan-Ardanuç karayolunun Bülbülan geçidinin ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 4 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

2 bin 581 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını devam ettiriyor.

Karayolları görevlileri bir hafta önce başlayan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.