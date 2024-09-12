4 aylık bebek ve annesinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada tutuklu sanık: Yanlışlıkla ters yöne girdim

Kocaeli'de 4 aylık bebek ve annesinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada tutuklu sanık 'yanlışlıkla ters yola girdim' dedi.

Olay, geçen yıl 7 Kasım’da Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi D-130 Karayolunda meydana geldi. Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem E. yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip, ters yönde ilerlediği sırada Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid (37) yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 AYLIK HAMİLE ANNE VE 4 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki 6’sı çocuk 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan 4 aylık bebek Vetin Elsaid ve 2 aylık hamile olan Fatma Alzibid (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5’i çocuk 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Salih Erdem E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘YOLUN TERS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Salih Erdem E. hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Salih Erdem E. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Müştekilerin şikayetçi olduğu tutuklu sanık Salih Erdem E., “Anneme ait arabayı alarak sahile gitmek istedim. O bölgeye yeni taşındığım için yolu iyi bilmiyordum. Yanlışlıkla ters yöne girdim, sonrasında da bir anda araç karşıdan geldi ve kaza meydana geldi. Girdiğim yolun ters olduğunu bilmiyordum. Karşıdan gelen araç da yoktu, fark edemedim” diyerek tahliyesini istedi.

‘ARAÇTA 3 EŞİM, 5 ÇOCUĞUM VE 2 YEĞENİM VARDI’

Tercüman eşliğinde ifadesi alınan, kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Elsaid, “Aracı ben kullanıyordum. Ters yönden gelen aracı fark etmem üzerine sağ tarafa kaçmaya çalıştım ancak araç bize çarptı. Araçta 3 eşim, 5 çocuğum ve 2 yeğenim vardı. Toplamda 4 eşim var. Vefat eden eşim Fatma yaklaşık 2 aylık hamileydi. 4 aylık çocuğumuz da bu kazada hayatını kaybetti. Diğer eşim Naval ise düşük yaptı” dedi.

Hüseyin Elsaid’in eşlerinden Naval Cahvani, “Ben o gün sağ koltukta oturuyordum. Kaza bir anda meydana geldi, nasıl oldu anlamadım. Sanıktan şikayetçiyim. Kaza sebebiyle düşük yaptım, sonra yine hamile kaldım yine düşük yaptım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.