4 bakan açıklama yaptı: Yangının sebebi soruşturmanın ardından belli olacak

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde meydana gelen yangında çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya, yangında şu ana kadar 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"OTELDE 238 MİSAFİR BULUNUYORDU"

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Milletçe büyün bir üzüntü içindeyiz. Maalesef şu ana kadar 66 kişi hayatını kaybederken 51 yaralımız var. Şu ana kadar 66 canımızı yitirdik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27'de alındı ve ekipler harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye araçları katıldı. Müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebiliyor. İki mülkiye baş müfettişi görevlendirildi ve Bolu Başsavcımız da 5 savcı ile beraber çalışmaya başladı. Adli soruşturma başladı. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

"BİR YARALININ DURUMU AĞIR"

Daha sonra konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralılarla ilgili bilgi verdi:

"Acımız büyük. Kendilerine rahmet diliyoruz. 51 yaralımız var. Bir tanesi ağır, yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Diğerleri hastanede ve durumları iyi. Hepimizin başı sağolsun."

"İKİ YANGIN MERDİVENİ VAR"

Turizm Bakanı Nuri Ersoy ise denetimlerin İtfaiye'nin yetkisinde olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri sırasında yangın yeterlilik ve işyeri açma ruhsatları talep edildi. Yangın yeterlilik ruhsatı mevcut. Bu yetki de İtfaiye'de bulunuyor. Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış."

Bakan Ersoy, soru üzerine otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Derhal teftişe başlayacağız" dedi.

"YANGININ SEBEBİ SORUŞTURMAYLA BELİRLENECEK"

Açıklamanın sonunda yangının çıkış sebebinin ne olduğuna dair soruları yanıtlayan Ali Yerlikaya, kesin sebebin soruşturmanın ardından belli olacağını ifade etti:

"Pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Yüreğimiz dağlı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Bu adli soruşturmayla yangının sebebi belirlenecek. Henüz belli değil. İdari soruştumayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Buna vesile olanlar kimlerse, ne ihmal varsa hem adli hem idari mutlaka bunların gereği yapılacak."