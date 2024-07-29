4 bin 596 gündür adaleti arıyoruz

Haber Merkezi

Roboski Katliamı’nın 151’inci ayında açıklama yapan Roboski İçin Adalet Girişimi, “657 haftadır sistem eliyle bir cezasızlık sürmeye devam ediyor ve 4 bin 596 gündür adaleti arıyoruz” dedi.

Roboski İçin Adalet Girişimi, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardıman sonucu 19’u çocuk 34 kişinin katledilmesinin 151’nci ayında bir araya geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde yapılan açıklamada, “Katiller bulunsun, Roboskî bir daha asla” pankartı taşındı. Açıklamayı yapan İHD üyesi Tanju Gündüzalp, 13 yıl öne katliamı yapanların Ankara’nın dehlizlerinde kayıp olduklarını belirterek, “151 aydır hukuk yok, 657 haftadır sistem eliyle bir cezasızlık sürmeye devam ediyor ve 4 bin 596 gündür adaleti arıyoruz. Roboski’de 19’u çocuk 34 sivil insanımızın katledilmesinden bugüne geçen 5 bin günde hep birlikte adaleti aramaya devam ediyoruz. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmez” dedi.