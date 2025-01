4 bin 800 kilometre yolu çocuklar için yaptılar

Bilecik’te "7 Bölge 7 Köy Okulu’’ projesi kapsamında 4 bin 800 kilometre yol yaparak, çocuklara hediyeler dağıtan dernek üyeleri, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’yı ziyaret etti.

Vefa Motorize Derneği Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve birçok kurumun paydaşı olarak katkı sağladığı 7 Bölge 7 Köy Okulu’’ projesi kapsamında şehir şehir dolaşarak çocuklara hediyeler dağıtıyor. Proje kapsamında birçok bölge ve ildeki okulları gezerek, çocuklara kışlık giysi, mont ve ayakkabı hediye eden dernek üyeleri, Bilecik’teki köy okullarında okuyan öğrencileri de sevindirdi. Başta pandemi süreci olmak üzere asrın felaketi depremde de vatandaşlara yardıma koşan dernek üyelerine Başkan Subaşı da gerekli katkıları sundu.

Çocukları gülümseten her çalışmanın yanındayız

Derneğin yaptığı çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirten Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Dernek üyelerimiz ve sponsor şirket sahipleri, birçok alanda katkı vererek, çocukların gülümsemesini sağlıyor. Çocukların zorlu kış şartlarında ihtiyaç duyacakları kışlık kıyafetleri 7 bölgede dağıtan dernek üyelerine bizler de teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4 bin 800 kilometre yol kat ettik"

Vefa Motorize Derneği Genel Sekreteri Kemal Çelik de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, şu ana kadar 4 bin 800 kilometre yol kat ettiklerini belirtti.

Başkan Subaşı’na da katkıları dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Onlar mutlu oldukça bizim mutluluğumuz katlanıyor. Özellikle köy okullarındaki çocuklara mont, bot, ayakkabı, çeşitli kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu proje için 4 bin 800 kilometre yol yaptık. Karlı ovaları, sarp vadileri geçerek bazen ülkemizin sınırlarına kadar yol gittik. Onların mutlu olduğunu gördükçe biz yorulmuyoruz. Onlar gülümsedikçe dünya daha yaşanabilir ve daha mutlu bir yer olur" dedi.

Bilecik Beşevler Köyü Okulu’ndaki son hediye dağıtım şenliği sonrası Ankara’ya dönecek olan ekip, projenin yıl içinde farklı okullarla devam edeceğini, geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü desteğin sınırlar zorlanarak gerçekleştirileceğini belirttiler.