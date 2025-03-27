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4 bin liralık emekli ikramiyesi kabul edildi

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ekonomi
  • 27.03.2025 00:19
  • Giriş: 27.03.2025 00:19
  • Güncelleme: 27.03.2025 00:28
Kaynak: iHA
4 bin liralık emekli ikramiyesi kabul edildi
FOTOĞRAF: depophotos

Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülürken emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde kabul edildi.

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