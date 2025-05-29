4 bin TL ile göz boyayamazsınız

AKP iktidarının ekonomi politikalarının sonucu derinleşen enflasyonun altında her geçen gün yalnızlaştırılan emekliler ülkenin dört bir yanında bir araya geldi. İktidarın 4 bin liralık bayram ikramiyesinin “göz boyamadan öteye gitmediğini” belirten emekliler Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte meydanlara çıktı.

Ankara’da yapılan eylemde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız, açlık sınırının altında aylık aldıklarını kaydetti. Yağız, ‘‘4 bin lira gibi bir miktarın, yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlamı kalmamıştır. Bu ödeneğin yılda dörde çıkarılması ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerekir” dedi.

AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİK

BES-AR’a göre açlık sınırının 34 bin 888 lira, yoksulluk sınırının 84 bin 352 lira olduğunu anımsatan Yağız, “Buna göre 10 milyondan fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan insanımız açlık sınırının yarısından az, neredeyse bütün emekliler ise açlık sınırının altında aylık almaktadır. Bu hal sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzaktır. Oysa biz bedelini peşin peşin ödeyerek hak ettiğimiz emekliliğimizde, bize ait olanı istiyoruz. Maaş güncellemesinin son alınan maaş üzerinden yapılması gerekirken, iktidar burada da hile yapıyor. Ortalama maaş üzerinden güncelleme yaparak bugün ortaya çıkan maaş rezaletinin sebebi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Yağız, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini, memurlara verilen seyyanen artışın emeklilere verilmesinin şart olduğunu söyledi. Yağız, “Her emeklinin hesabına asgari ücret tutarında ödeme yapılmalıdır” dedi.