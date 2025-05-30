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4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin yarın başlayacağını ve 4 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı.

Güncel
  • 30.05.2025 10:05
  • Giriş: 30.05.2025 10:05
  • Güncelleme: 30.05.2025 10:13
Kaynak: Haber Merkezi
4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlayacak

4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlayacak.

Bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına 4 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak.

Emeklilerin yanı sıra malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar da bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek.

Bayramda yaklaşık 16 milyon emekli 4 bin lira ikramiye alacak.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın başlayacak ödemelerin 4 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı.

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