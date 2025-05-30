4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin yarın başlayacağını ve 4 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı.
4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlayacak.
Bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına 4 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak.
Emeklilerin yanı sıra malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar da bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek.
Bayramda yaklaşık 16 milyon emekli 4 bin lira ikramiye alacak.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın başlayacak ödemelerin 4 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı.
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 30, 2025
📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
▪️4 (b) (Bağ-Kur)… pic.twitter.com/6OOX2DkbqP