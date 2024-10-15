4. Bornova Kısa Film Günleri yoğun ilgiyle gerçekleşti

Bornova Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Bornova Kısa Film Günleri gerçekleşti. Etkinlikte, kurmaca, belgesel ve animasyon dallarında 23 ülkeden 48 kısa film izleyiciyle buluştu. Festival, Dramalılar Köşkü'ndeki açılış töreni ve Matteo La Capria’nın yönettiği "Another Alice" filminin gösterimiyle başladı. Aynı gün, Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi'nde “Kısa Film Afişleri Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yine Dramalılar Köşkü’nde, Nesli Özalp’in yürüttüğü “Pitching Nasıl Yapılır?” ve Hande Zerkin’in “Buluntu Görüntünün Sinemada Kullanımı” atölyeleri büyük ilgi gördü. Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi’nde ise 5 seans kısa film gösterimi yapıldı; izleyiciler, yönetmenlerle birebir söyleşi fırsatı buldu.

Festivalin son gününde, Dramalılar Köşkü’nde BKFG Pitching Platformu düzenlendi. Finalist 8 kısa film projesi, yönetmen ve yapımcıları tarafından jüriye sunuldu. Yönetmen Iraz Okumuş, bağımsız yapımcı Diler Ercan ve Prof. Dr. Ahmet Gürata'dan oluşan jüri, “Ekipman Desteği Ödülü” için üç projeyi seçti.

Ödül alan projeler: "Mustafa Jones" - Yönetmen: Yiğit Erkol, Yapımcı: Evrim İnci "Park Yeri" - Yönetmenler: Yasin Erdoğan ve Melihat Ağgül, Yapımcı: Melihat Ağgül "Phobia" - Yönetmen ve Yapımcı: Yağmur Telli Yücel

“BORNOVA’YI SANATLA BULUŞTURUYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kısa Film Günleri gibi etkinliklerle hem genç sinemacılara destek olduklarını hem de sanatseverleri buluşturduklarını söyledi. Başkan Eşki, “Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Bornova’da sanatı yaygınlaştırmak ve sinema gibi farklı sanat dallarını desteklemek bizim için çok önemli. Bu festival de bu vizyonun bir parçası,” dedi. Eşki, etkinlikte genç sinemacılara sundukları platformun özellikle altını çizerek, “Geleceğin sinemacılarına destek olmak, onların projelerini hayata geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.