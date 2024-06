4 büyük bankanın iflas planları: Fed inceleme sonuçlarını paylaştı

ABD'de bankacılık düzenleyicileri 4 büyük bankanın olası iflas planlarını zayıf buldu. Açıklamada Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in planlarında "zayıflık" tespit edildiği kaydedildi. Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley tarafından sunulan planlarda ise herhangi bir zayıflık tespit edilmedi.

