4 çocuktan biri okula aç gidiyor

Haber Merkezi

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken yurttaşların ‘bir öğün ücretsiz yemek’ talebi sürüyor. DEM Parti Çocuk, Emek ve Eğitim komisyonları tarafından yapılan toplantıda, ülkede her beş çocuktan birinin aç olduğu, her dört çocuktan birinin ise okula aç gittiği vurgulandı.

Açıklamada konuşan DEM Parti Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ülkede şiddetli yoksulluk içinde 6,5 milyon çocuğun bulunduğu vurgusunu yaptı. Akdağ yaptığı açıklamada “Lüks ve şatafat içinde yaşayan iktidarın, bu çocukların ellerinden aldıkları ile bu hayatı, sarayları, saltanatları yaşadıklarını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.