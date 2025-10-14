4 davadan yargılanan, 3 davadan yurtdışı çıkış yasağı bulunan Ünsal Ban, Türkiye'den kaçtı

Hakkında dört dava bulunan ve yurtdışına çıkış yasağı olan Ünsal Ban kaçtı.

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanma süreciyle gündem olan, dört davada yargılanan ve yurtdışı yasağı bulunan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

Gelişme, NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberiyle ortaya çıktı.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edildi. Ban, gözaltı kararından sonra kaçmaya çalışırken Fethiye'de yakalanmıştı.

Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da ortaya çıktı.

t24'ün haberine göre; Ban’ın Yunan pasaportunu 2022 yılında çıkarttığı görüldü. Öncesinde gayrimenkul alarak Yunanistan'da oturum izni sağlayan "Golden Visa" kartı çıkarttığı öğrenilen Ban’ın bu kart ile pasaport çıkaramaması nedeniyle bu evrakının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ban’ın pasaport almaya hak kazanabilmesi için Yunanistan vatandaşı olması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti. Ban’ın, Fethiye’de yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti.