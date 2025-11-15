4. Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buluyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Tekin Yayınevi tarafından düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri, bu yıl dördüncü kez sahiplerini buldu. Türkiye’nin düşünce hayatında derin izler bırakan yazar, gazeteci ve aydın Doğan Avcıoğlu’nun adını yaşatmak amacıyla verilen ödüller, eleştirel düşünce geleneğini ve toplumsal sorumluluk anlayışını onurlandırmayı sürdürüyor.

BİLİM ONUR ÖDÜLÜ PROF. DR. CEM EROĞUL’UN

Bu yılın kazananları arasında sosyal bilimler alanında önemli katkılar sunmuş isimler yer aldı. Akademik çalışmalarıyla öne çıkan araştırmacılardan Dr. Özgür Balkılıç “Ekmeğimiz ve Birliğimiz İçin: İstanbul Metal Sektöründe Sınıf Mücadeleleri” kitabıyla “Birincilik Ödülü”nün, Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan “Merkezden Uçlara: Neoliberal Dönemde Sağ Siyaset” adlı kitabıyla “İkincilik Ödülü”nün, Dr. Erkan Kıdak ise “Paternalizm ve Popülizm Ekseninde Türkiye Demiryolu Endüstrisinde Emek Süreci” başlıklı doktora tezi ile “Mansiyon Ödülü”nün sahibi oldu. Bilim Onur Ödülü’ne “Türkiye’de eleştirel sosyal bilimlerin gelişimine yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle” Prof. Dr. Cem Eroğul layık görüldü. Saygı Ödülü ise daha önce Doğan Avcıoğlu Ödülünün seçici kurulunda yer alan ve 19 Temmuz’da aramızdan ayrılan gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen’in oldu. Yine bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü ise halkın haber halkının korkusuzca savunan gazeteci Dr. Merdan Yanardağ’a verildi. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Dr. Merdan Yanardağ, önceki yıllarda Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nde seçici kurulda yer almıştı.

Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin 4’üncü yılında seçici kurulda görev değişimi yapıldı. Seçici Kurul; Gökhan Atılgan başkanlığında Gamze Yücesan Özdemir, Mustafa Kemal Bayırbağ, Fatma Eda Çelik, Tülay Gencer, Çağdaş Sümer ve Elif Akkaya’dan oluşuyor.

TÖREN VE SÖYLEŞİ

Doğan Avcıoğlu Ödül Töreni, 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 14.00’te Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, “Bir düşünür olarak Doğan Avcıoğlu” başlıklı bir söyleşi yapacak.

Bu tür etkinliklerin Türkiye’nin düşünsel mirasına sahip çıkmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Doğan Avcıoğlu’nun fikirleri, bugün hâlâ bizlere yol gösteriyor. Onun adına verilen bu ödüller, eleştirel düşüncenin, kamucu bakışın ve aydın sorumluluğunun yaşatılması açısından büyük bir anlam taşıyor” dedi.