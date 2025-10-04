4 Ekim ne günü? 4 Ekim özel günler listesi

Dünya genelinde kutlanan özel günler arasında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ayrı bir önem taşıyor. Peki 4 Ekim ne günü, neden kutlanıyor, 4 Ekim özel günler listesinde hangi anlamı taşıyor? İşte en güncel bilgiler.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

İlk hayvan sever toplulukları 19. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıktı. 1824 yılında kurulan bu toplulukların çalışmaları sonucunda 1876’da hayvanlara anestezi verilmeden yapılan deneyleri yasaklayan Hayvanlara Karşı Zulüm Yasası kabul edildi. 1882’de kurulan “Hayvanları Koruma Birliği” sayesinde hareket uluslararası boyut kazandı.

1931 yılında Lahey’de toplanan Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu, 4 Ekim tarihini resmi olarak “Dünya Hayvanları Koruma Günü” ilan etti. O tarihten bu yana her yıl 4 Ekim, hayvan hakları farkındalığı yaratmak için tüm dünyada kutlanıyor.

ANADOLU'DA HAYVAN SEVGİSİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Türk toplumunda hayvan sevgisi çok eski tarihlere dayanıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde sahipsiz hayvanların bakımı için vakıflar kurulmuş, özel barınaklar yapılmış ve hayvanlara şefkatle yaklaşılmıştır.

Modern dönemde ise 2004’te yürürlüğe giren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye’nin ilk çağdaş düzenlemesi oldu. 2021’de yapılan değişikliklerle birlikte (7332 sayılı kanun) cezalar ağırlaştırıldı ve hayvanların “mal” değil, canlı varlık olarak kabul edilmesi sağlandı.

Bugün “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” vesilesiyle belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, hayvanların yaşam hakkını korumak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

HAYVAN HAKLARI BİLDİRGESİ VE EVRENSEL İLKELER

15 Ekim 1978’de Paris’te ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, tüm dünyada hayvanların eşit yaşam hakkını güvence altına almayı amaçladı. Bildirgede “Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar”, “Hiçbir hayvana acımasızca davranılamaz” ve “Hayvanlardan insanların eğlencesi için yararlanılamaz” gibi temel maddeler yer alıyor.

4 EKİM ÖZEL GÜNLER LİSTESİ

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Dünya genelinde hayvan hakları, hayvan sevgisi ve doğanın korunması için farkındalık günü

Bu nedenle Google’da en çok aranan sorular olan “4 Ekim ne günü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü neden kutlanır, 4 Ekim özel günler listesinde ne var?” sorularının yanıtı nettir: 4 Ekim, hayvanların yaşam hakkını savunmak ve onları korumak için ilan edilmiş uluslararası bir gündür.

Özetle, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, yalnızca özel günler listesinde yer almakla kalmıyor, aynı zamanda tüm insanlığa hayvanların yaşam hakkını hatırlatıyor. Bu gün, hayvanların daha sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.