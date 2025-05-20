4. Eskişehir Kitap Fuarı ile kentte kültür şöleni

Kültür Sanat Servisi

Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı yüzlerce yazar ve kitapla yurttaşları ağırlıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar 208 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunu 400’ün üzerinde yazar ve şairle bir araya getiriyor.

Fuarda panel, söyleşi, atölye çalışmalarından oluşan 72 etkinlik yer alıyor. Tramvay Durağı ile Fuar Merkezi arasında her gün saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te yapılacak ring seferleri ile ziyaretçiler ücretsiz erişim sağlayabilecek. Fuar, 25 Mayıs’a kadar her gün 10.00 – 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.