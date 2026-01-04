4 farklı senaryo: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler, maaş artışına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu.

Aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve emekli ile memurun zam oranı netleşecek.

Memur ve emekli zammı için gündemde olan senaryolar ise şöyle:

1. SENARYO

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 12,17 seviyesinde gerçekleşecek. Böylece en düşük emekli maaşı 18 bin 935 TL'ye yükselecek.

2. SENARYO

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 12,43 olarak tahmin ediliyor.

Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.

3. SENARYO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl enflasyonun yüzde 20’li rakamlara ulaşacağını belirterek yıl sonu için yüzde 30 seviyesini işaret etti.

Bu beklentiye göre, 6 aylık enflasyon yüzde 11,42 olacak. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL’ye yükselecek.

4. SENARYO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 seviyesine işaret etmişti.

Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL’ye çıkacak.