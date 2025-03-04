4 gaspçının darp ettiği sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 kişi tarafından darp edilen paramedik Hamit Aras, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli 31 yaşındaki Aras, 1 Mart saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre 4 şüpheli, para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darp edip kaçtı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Aras, kurtarılamadı.

SALDIRGANLARDAN İKİSİ SERBEST

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklandı, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.