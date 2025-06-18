4 gazeteci tutuklandı

Haber Merkezi

Artvin merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran’da İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Sendika.org çalışanı Ozan Cırık ile birlikte gazeteciler Dicle Baştürk, Yavuz Akengin ve Eylem Emel Yılmaz "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Gazeteciler Semra Pelek ve Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dicle Baştürk’ün avukatı Yücel Arslan, "Gazetecilik faaliyetleri ve bu faaliyetler karşılığında alınan ücretler, örgüt üyeliğine delil olarak değerlendirilip tutuklama yapıldı" dedi.

Semra Pelek’in avukat Didare Hazal Sümeli ise şu ifadeleri kullandı: “Dosyada gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir unsur bulunmamaktadır zaten."

NE OLMUŞTU?

13 Haziran’da 6'sı gazeteci 7 kişi, gözaltına alındıktan sonra Artvin'e götürüldü. 14 Haziran'da alınan ifadelerde, gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları yazılım hizmeti ile haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve telefon görüşmeleri suçlama konusu yapıldı. Gazeteciler, 3 günlük gözaltının ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edilmiş, Savcı, tutuklama istemişti.