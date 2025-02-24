4 gün önce gözaltına alınan DEM Parti PM üyesi Eriş serbest bırakıldı
4 gün önce gözaltına alınan DEM Parti PM üyesi Senem Eriş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: MA
20 Şubat'ta gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi (PM) üyesi ve Genç Kadın Koordinasyon üyesi Senem Eriş, 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MA'nın aktardığına göre İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gözaltına alınan Senem Eriş'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
4 gündür Emniyet'te tutulan Senem Eriş bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
“İstihbari” bilgi nedeniyle hakkında “Örgüt üyeliği” iddiasıyla işlem yapılan Senem Eriş, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Senem Eriş’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasın karar verdi.