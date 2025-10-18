4 günde bir kadın ‘yüksekten’ düşüyor

Samsun’da 42 yaşındaki Esra Ş., Kastamonu’da Afganistan vatandaşı Yeganeh G., Batman’da Gülistan Y….

Bu isimler yılın başından bu yana yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadınlardan yalnızca birkaçı…

Türkiye’de erkek şiddeti can almaya devam ediyor. Şüpheli kadın ölümlerine ise her gün bir yenisi ekleniyor. Kim tarafından ve nasıl öldürüldüğü belli olmayan kadınların kimi göl kenarında kimi bir evde bulunuyor. Bazı kadınlar ise “yüksekten düşerek” hayatını kaybediyor.

CEZASIZLIK SON BULMALI

İspatlanması en zor olayların başında gelen ‘yüksekten düşme’ye bağlı ölümlerde deliller yeterince incelenmiyor. Bazı kadınların şiddet gördüğü ve uzaklaştırma başvurusunda bulunduğu ortaya çıksa da soruşturmalar etkin yürütülmüyor, hatta açılan davaların çoğu cezasızlıkla sonuçlanıyor.

2025’in ilk 9 ayında en az 220 kadın şüpheli olarak hayatını kaybetti. Şüpheli olarak ölen 220 kadından 65’i yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Kadın hak savunucuları, düşmeye bağlı ölümlerin detaylı araştırılması yönünde çağrı yaptı.

Kadın örgütleri, şiddete uğrayan kadınlarla ilgili yetkililere şu taleplerde bulundu:

• Yetkili mekanizmalar kadınları korumalı.

• Talep doğrultusunda kimlikleri gizlenmeli.

• Önleyici politikalarla cezasızlık sistemi ortadan kaldırılmalı, indirim uygulanmamalı.

• 6284 Sayılı Yasa etkin şekilde uygulanmalı.

∗∗∗

65 KADIN YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Yılın ilk 9 ayında yüksekten düşerek yaşamını yitiren kadınlarla ilgili kamuya yansıyan veriler şöyle:

• Yılın ilk 9 ayında kayıtlara geçen şüpheli ölümlerin her 3 tanesinden 1’i yüksekten düşmeye bağlı.

• 2024’ün Haziran - Eylül ayı arasında 15 kadın yüksekten düşerek öldü. 2025’in aynı döneminde bu ölümler 2 katına çıktı.

• Geçen sene yılın ilk üç ayında 59 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybederken, bu yıl 65 kadın ‘sadece’ yüksekten düşerek öldü.

∗∗∗

SORUMLULUK KİMİN?

• Antep’te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş B., 3. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası M.Ş.B. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

• Sakarya’da hamile olan 20 yaşındaki Aedah Habeeb Abed Abed, 4. kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı. Kadının evli olduğu 30 yaşındaki A.K.A.K. gözaltına alındı. Kadının evli olduğu erkek tutuklandı.