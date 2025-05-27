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4 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Tarih verildi

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars için kuvvetli sağanak bekleniyor. Açıklamada olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Güncel
  • 27.05.2025 22:05
  • Giriş: 27.05.2025 22:05
  • Güncelleme: 27.05.2025 22:09
Kaynak: AA
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Tarih verildi
Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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